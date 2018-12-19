0553 313 94 23

Meteorolojiden yağış uyarısı

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:07
Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Günün ilk saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarıyla Batı Karadeniz'in batısında fırtına, Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:07
  1. kar
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. sağanak
  4. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
    1. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
    2. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
    3. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
    4. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
    5. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
    6. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
    7. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
    8. AK Parti'de iki ilçeye atama
    9. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
    10. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
    11. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
    12. Akciğer sertleşmesi
    13. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
    14. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
    15. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
    16. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
    17. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
    18. IKBY'de "KYB'siz hükümet başarısız..
    19. Hudeyde'deki ateşkes "ihlal"..
    20. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi