Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Muğla, Aydın ve Antalya çevrelerinde yarın yer yer kuvvetli yağış, Kars, Ardahan, Hakkari ve Van'da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısıyla Karaman, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kars, Ardahan, Hakkari, Van, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Muğla, Aydın ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.