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Marmara için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Bolu çevreleri için sağanak yağış uyarısı yaptı.

10 Temmuz 2018 Salı 09:22
Marmara için sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı ile Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:22
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bolu
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. marmara
  12. istanbul
  13. bolu
  14. sağanak yağış

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