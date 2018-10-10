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Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a sağanak geliyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul, Sinop, Balıkesir, Ankara, Antalya, Muğla, Uşak ve Denizli çevrelerine sağanak yağış bekleniyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:40
Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyıları ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu 26

Bursa: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 29

Antalya: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:40
  1. Uşak
  2. Trabzon
  3. Sinop
  4. Samsun
  5. Muğla
  6. Kırklareli
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Erzurum
  10. Diyarbakır
  11. Denizli
  12. Bursa
  13. Balıkesir
  14. Antalya
  15. Ankara
  16. Afyon
  17. Adana
  18. meteorolojii
  19. hava durumu
  20. sıcaklık
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  22. ankara
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