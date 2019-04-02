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Meteoroloji'den uyarı geldi! Şiddetli fırtına etkili olacak

Meteoroloji'den alınan son verilere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli fırtına etkisini gösterecek. Türkiye'nin doğu bölgelerinde ise sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

02 Nisan 2019 Salı 07:16
Meteoroloji'den uyarı geldi! Şiddetli fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batman, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu;

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu 

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu 

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili olmaya başladı. Özellikle Şişli bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü. DHA'nın haberine göre; sürücülerin sis nedeniyle trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. 

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 07:15
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Tokat
  4. Siirt
  5. Ordu
  6. İstanbul
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