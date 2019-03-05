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Meteorolojiden uyarı geldi

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 13:08
Meteorolojiden uyarı geldi

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın, Kırşehir, Yozgat ve Giresun çevrelerinde sağanak bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde sis ve pus beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:08
  1. Yozgat
  2. Kırşehir
  3. İzmir
  4. Giresun
  5. Aydın
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  7. sağanak
  8. yağmur

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