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Meteorolojiden uyarı geldi!

Meteoroloji 14.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:33
Meteorolojiden uyarı geldi!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’a don olayı ile birlikte buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

 

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Van’ın Kuzey kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van eksi 5, Muş eksi 11, Bitlis eksi 13 ve Hakkâri’de eksi 4 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 3 Hakkâri 4, Bitlis 0 ve Muş’ta ise eksi 1 derece olması beklenmektedir. Van Gölü’nde öğle saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı, rüzgâr: batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 7 (60 km/sa), gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,50 ila 1,0m, öğle saatlerinde yer yer 1,5m, görüş: iyi, yağış anında orta" denildi.



“Buzlanma ve çığ uyarısı”

 

Buzlanma ve çığ uyarısında bulunan yetkililer, "Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:33
  1. Van
  2. Muş
  3. Hakkari
  4. Bitlis
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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