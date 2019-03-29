Meteoroloji'den uyarı! Etkisini artıracak
Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün akşam etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.29 Mart 2019 Cuma 06:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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