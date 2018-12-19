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Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:07
Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul’un batı kesimleri, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana ve K. Maraş çevreleri ile Mersin’in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana çevreleri ile Mersin’in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

ISTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, batı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 07:05
  1. Kilis
  2. Yalova
  3. Ardahan
  4. Tekirdağ
  5. Mardin
  6. Kocaeli
  7. Kırklareli
  8. Kars
  9. İstanbul
  10. Mersin
  11. Giresun
  12. Gaziantep
  13. Erzurum
  14. Edirne
  15. Diyarbakır
  16. Çanakkale
  17. Bursa
  18. Bingöl
  19. Balıkesir
  20. Adıyaman
  21. Adana
  22. Meteoroloji

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