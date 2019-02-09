Meteorolojiden uyarı

ANKARA (AA) - İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve DoğuKaradeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ve Güneydoğu Anadoluile Kocaeli, Denizli, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Bingöl ve Muşçevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve DoğuKaradeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğukesimlerde buzlanma ve don olayı ile gece ve sabahsaatlerinde Marmara'nın güneyi ve İç Ege ile Doğu Anadolu'nundoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

