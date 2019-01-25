Meteorolojiden "toz" uyarısı Marmara'da toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji, Marmara'da toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar Marmara’da yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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