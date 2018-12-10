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Meteoroloji'den Marmara ve Ege için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün Marmara ve Ege bölgelerindeki bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:21
Meteoroloji'den Marmara ve Ege için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanağın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve  Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Balıkesir, Bursa ve  Yalova'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de de etkili olacak

Ege Bölgesi'nde görülecek yağışın ise Kıyı Ege'den başlayarak zamanla bölge genelinde etkisini arttırması ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde  İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50  kilogram/metrekare), Muğla'da çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması  bekleniyor.

Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları  ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 07:21
  1. Yalova
  2. Uşak
  3. Tekirdağ
  4. Muğla
  5. Manisa
  6. Kütahya
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Çanakkale
  10. Bursa
  11. Balıkesir
  12. Aydın
  13. Hava durumu
  14. Meteoroloji

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