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Meteoroloji çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'den pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

28 Eylül 2018 Cuma 13:55
Meteoroloji çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'den gelen uyarıda şu ifadelere yer verildi: ''Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Egenin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmaranın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirnenin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbulda) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesirin batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Tropik fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkili olmasının beklendiğine dikkati çeken Gökçe, vatandaşların da buna karşı önlem almasının önemine vurgu yaptı.

Fırtınada balkonlardaki saksı ve sabitlenmesi gereken elemanların uçabileceğine işaret eden Gökçe, bunların içeriye alınması, çok fazla dışarıya çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Gökçe, "Umarım aktif görev icap edecek bir durum olmaz. Fırtına açık denizde sönümlenerek gelir. Çok büyük hasara yol açmadan, insanların burnu kanamadan sönümlenir diye umut ediyoruz." dedi.

BAZI SEFERLER İPTAL

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle saat 07.00'de Gökçeada'dan Kabatepe'ye, 09.00'da da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını, diğer hatlarda herhangi bir aksama bulunmadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 13:55
  1. Tekirdağ
  2. Muğla
  3. Manisa
  4. Kırklareli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Edirne
  8. Çanakkale
  9. Balıkesir
  10. Aydın
  11. Meteoroloji
  12. hava durumu

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