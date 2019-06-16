Meteorolojiden son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre Karabük çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, "Radardan alınan son veriler ve meteorolojik değerlendirmeler sonucu bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Karabük ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım,yağış anında kuvvetli rüzgar,yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yağışların 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi.