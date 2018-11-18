Meteoroloji'den son dakika kar ve sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Özellikle pazar günleri dışarı çıkmak için plan yapan kişiler, hava durumu açıklamalarını yakından takip ediyorlar. İstanbullular sabah saatlerinde kasvetli ve yağışlı bir havaya uyandılar. Meteoroloji resmi sitesinden yapılan açıklamalar doğrultusunda ise bazı illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Kasım ayının ortalarını geçtiğimiz bu günlerde mevsim normallerine dönüş sağlandı. Vatandaşların ise aklındaki bir diğer soru ise kar ne zaman yağacak?

İşte 18 Kasım Pazar meteoroloji'den gelen hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar doğrultusunda, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara ve Ege ile Burdur, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak olması beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroji'den Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması muhtemel olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı geldi. Peki İstanbul ve Ankara başta olmak üzere il il hava durumu nasıl olacak? İşte yanıtı...

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan tahminler doğrultusunda İstanbul'da bugün hava, parçalı ve çok bulutlu bir şekilde olacak. Aralıklı yağmurun etkisi altına olacak bugün, sağanak yağışta bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 15 derece civarında olması bekleniyor.

Ankara'ya kar yağabilir

Ankara'da bugün hava sıcaklıkları 9 derece gösterirken, Parçalı ve çok zaman bulutlu bir hava hakim olacak. Şehrin Kuzeybatı kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur görülebilir.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kıyılarında güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile sabah saatlerinde Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz

Batı ve Orta Karadeniz'de parçalı bulutlu bir hava hakimken, özellikle Rize ve Artvin çevresinde öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor..

Doğu Anadolu

Yurdun doğu kesimlerinde öğle saatlerine kadar hava açık olacak. Akşam saatlerine doğru güneşin etkisini kaybetmesi ile birlikte soğuk hava etkili olacak. Don ve kar yağışına karşı uyarı yapıldı..

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Şanlıurfa ve çevresinde hava sıcaklığının bugün mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor..