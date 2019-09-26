Meteorolojiden sağanak uyarısı! İşte illere göre hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri için sağanak uyarısında bulundu. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçeleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç kesimlerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı ön görülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gece saatlerine kadar sürebilir

Yağışların gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

İşte il il hava durumu

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerİnden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık