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Meteoroloji’den son dakika kasırga ve tropik fırtına uyarısı!

Yunanistan’da etkisini gösteren tropik fırtınanın Türkiye’de de etkisini göstereceği konuşulurken, beklenen kasırga ve tropik fırtına konusunda Meteoroloji’den açıklama geldi. Peki Meteoroloji yaklaşan fırtına için ne diyor?

28 Eylül 2018 Cuma 14:38
Meteoroloji’den son dakika kasırga ve tropik fırtına uyarısı!

Yunanistan’da etkisini gösteren tropik fırtınanın Türkiye’de de etkisini göstereceği konuşulurken, beklenen kasırga ve tropik fırtına konusunda Meteoroloji’den açıklama geldi. Peki Meteoroloji yaklaşan fırtına için ne diyor?

Meteoroloji’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege’nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara’nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul’da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir’in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kasırga adım adım Türkiye'ye yaklaşıyor | Tropik fırtına Türkiye’de nereyi vuracak?

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 14:38
  1. Tekirdağ
  2. Muğla
  3. Manisa
  4. Kırklareli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Edirne
  8. Çanakkale
  9. Balıkesir
  10. Aydın
  11. tropik fırtına
  12. meteoroloji son dakika

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