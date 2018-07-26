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Meteoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı!

Şiddetli yağışların etkisi altında bulunan İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika yağış uyarısı yapıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:54
Meteoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı daha geldi. Bu arada İstanbul üzerindeki yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.
Yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (26.07.2018) İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:54
  1. İstanbul
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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