Meteoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı daha geldi. Bu arada İstanbul üzerindeki yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (26.07.2018) İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."