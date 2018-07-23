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Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! ''Önümüzdeki 1,5 saat süresince...''

Meteoroloji'den sabah saatlerinde yapılan sıcaklık uyarısının üstünde son dakika sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Avrupa Yakası için yapılan uyarıda önümüzdeki 1,5 saat boyunca kuvvetli yağış görüleceği belirtildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:18
Meteoroloji'den flaş İstanbul uyarısı! ''Önümüzdeki 1,5 saat süresince...''

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un Avrupa Yakası için son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1,5 saat süresince (14.00-15.30 TSİ) İstanbul'un Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:18
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. İstanbul Avrupa Yakası
  3. sağanak yağış uyarısı

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