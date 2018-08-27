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Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos Meteoroloji hava durumu

Bayram boyunca mevsim normallerinde seyreden hava durumu, bayram sonrasında yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji’den yapılan uyarıda ; 3 gün boyunca Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri'nde sağanak yağış bekleniyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:32
Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos Meteoroloji hava durumu

Bayram boyunca mevsim normallerinde seyreden hava durumu, bayram sonrasında yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji’den yapılan uyarıda ; 3 gün boyunca Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri'nde sağanak yağış bekleniyor.

9 günlük Kurban bayramı tatili ülkemizin bir çok yerinde güzel ve sıcak hava ortamında geçti. Meteorolojinin internet sitesindeki hava durumu tahminlerine göre; 3 gün boyunca Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri'nde sağanak yağış bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Konya'nın batı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Havı sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:32
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Ardahan
  4. Uşak
  5. Muğla
  6. Kütahya
  7. Konya
  8. Kars
  9. Hatay
  10. Eskişehir
  11. Denizli
  12. Bolu
  13. Afyon
  14. Adana
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