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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurdumuz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

09 Temmuz 2019 Salı 15:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden şiddetli yağış uyarısı

Açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların Perşembe günü Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de görülmesi beklendiği kaydedildi. Sağanak ve gök gürültülü yağışların Cuma günü

Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Cumartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde etkili olduktan sonra Türkiye'yi terk etmesi beklendiği kaydedildi.

Dolu ve hortum riski

Meteoroloji'nin uyarısında, "Tahmin edilen yağışların yarın Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Perşembe günü Marmara'nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşum risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Sıcaklıklar azalacak

Açıklama şöyle devam etti:

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerimizde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (5 - 9 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Perşembe günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de önceleri güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden, Cuma günü ise Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin güneyinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50 - 80 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:23
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Bartın
  5. Zonguldak
  6. Trabzon
  7. Tekirdağ
  8. Samsun
  9. Sakarya
  10. Rize
  11. Ordu
  12. Kocaeli
  13. Kırklareli
  14. Kastamonu
  15. İstanbul
  16. Giresun
  17. Edirne
  18. Bursa
  19. Bolu
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