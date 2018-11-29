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Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

Türkiye'nin birçok bölgesinde yarın sağanak beklenirken, Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış görüleceği bildirildi

29 Kasım 2018 Perşembe 13:37
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Akdeniz kıyıları başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde yarın sağanak beklenirken, Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Adapazarı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Batı Karadeniz'in batısı, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtınamsı rüzgar (40-60 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Denizlerdeki hava durumuna bakıldığında, Kuzey ve Orta Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına öngörülüyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:37
  1. fırtına
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. şiddetli yağış
  4. tahmin

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