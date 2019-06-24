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Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 14.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:21
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla ilgili uyarıda bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdumuzun doğu kesimlerinin Basra alçak basıncının etkisinde kalması beklendiğinden, hafta boyunca havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği ve hava sıcaklıklarının bölge genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistemle birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği bekleniyor” denildi.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış ise, hava sıcaklıklarının hafta boyunca yüksek olmasından dolayı meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:21
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