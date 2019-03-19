0553 313 94 23

Türkiye'nin genelinde güneş hava hakim olacak

Meteoroloji'den alınan son tahminlerine göre, Türkiye'nin genelinde güneş hava hakim olacak. Doğu bölgelerinde bazı illerde kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olması beklenmiyor.

19 Mart 2019 Salı 07:34
Türkiye'nin genelinde güneş hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Ağrı ve Van çevrelerinin kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis, doğu bölgelerde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

Sıcaklık 4 derece artacak

Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı kesimlerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli, yarın zamanla Türkiye genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ANTALYA 12°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA 1°C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN -6°C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 07:34
  1. Iğdır
  2. Van
  3. Hakkari
  4. Ağrı
  5. Hava durumu
  6. Meteoroloji
  7. İstanbul'da hava durumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. 19.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. IMF onayladı! 11 milyar dolar...
    4. Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği..
    5. Açıklama geldi: Doların fırlamasını..
    6. KPSS'ye girmeyenler de başvurabilecek!..
    7. Meteoroloji'den sevindiren haber
    8. İstanbul’da şafak vakti narkotik..
    9. PKK Afrin için ordu hazırlıyor!
    10. Kuveyt'ten dikkat çeken petrol hamlesi
    11. Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
    12. Düğün salonunda kumar operasyonu
    13. 6 aydır arıyoruz ama bulamıyoruz"
    14. Hafızalara kazınan Filistinli ilk kez..
    15. Kar ve tipi nedeniyle 30 kara yolu..
    16. Sinop’ta “Çanakkale Zaferi ve..
    17. Yakalanan şüpheliler "pes" dedirtti.....
    18. Bahar iyiden iyiye kendini hissettiriyor
    19. 'Yumurta çocuk' bağışları paylaşacak
    20. Vahşice katletmişti... O caninin..
    21. Cami katliamcısı Türkiye'de neler..
    22. Açıklama geldi: Doların fırlamasını..
    23. CHP'li Ataşehir Belediyesi borcunu..
    24. Kuveyt'ten dikkat çeken petrol hamlesi
    25. Mansur Yavaş'tan HDP sorusuna ilginç..
    26. Pentagon'dan açıklama: Türklerle yakın..
    27. Babası kendi elleriyle jandarmaya..
    28. Her satırı korkunç... "Yalvardım kimse..
    29. Jandarma Genel Komutanlığına "uzman..
    30. Alkollü şahıs ağabeyini defalarca..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Tokatçı senatöre şok! Başbakan emri verdi
    Tokatçı senatöre şok! Başbakan emri verdi
    HDP itiraf etti: Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir
    HDP itiraf etti: Yavaş ve İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir