0553 313 94 23

Meteorolojiden sevindiren haber! Sıcaklıklar artıyor

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredecek.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:50
Meteorolojiden sevindiren haber! Sıcaklıklar artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Yere yer sis olabilir

Akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği bölgede, yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:50
  1. Marmara Bölgesi
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. hava sıcaklıkları
  4. hava durumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir tarafı paket taş, diğer yanı beton
    1. Bir tarafı paket taş, diğer yanı beton
    2. 60 yıllık ressam fırça darbeleriyle..
    3. Başarılı kadınların eşyaları Türk..
    4. Özhaseki'den Mansur Yavaş tespiti:..
    5. CHP’li belediyeden seçim öncesi işçi..
    6. Midyat’ta 4 bin 331 öğrenci ve..
    7. Logo Yazılım ve Turkcell güçlerini..
    8. Dünya kadınlar günü SANKO..
    9. Kaymakam Abbasoğlu: Vatandaşlarımızın..
    10. SANKO okulları yıldız kızlar tenis..
    11. Sinan Gümüş'ten Galatasaray'ın..
    12. Hatay’da uyuşturucu operesyonu; 11..
    13. Gediz Ticaret ve Sanayi Odasından..
    14. Amerika’dan geldiği Samsun’da şifa..
    15. Kaymakam Kaçmaz’dan Yeşil Vartospor..
    16. Böyle vahşet görülmedi! 50 kadını..
    17. Kadını yücelten anneliktir
    18. Psikiyatrist ve Psikoterapist Uzm. Dr...
    19. Ölü köpeği 2 kilometre aracının..
    20. İstanbul’da 351 kişi sınır dışı..
    21. Aileler, KidZania’ya ödül kazandırdı
    22. Borç ve risk yönetimi koordinasyonunda..
    23. Uşak'ta 5 yıl sonra aydınlatılan..
    24. 8 Mart’ta kadınlar Yenimahalle’de
    25. Bacaklardaki ağrılar çocuğunuzun..
    26. ‘Aşkyaka’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    27. Bu meyveye ismini verdi ama üretiminde..
    28. Beşiktaş çıkış arıyor
    29. Sözen’den HDP Eş Genel Başkanı..
    30. Erdoğan: Fazıl Say'la anlaştık, 29..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı