Sıcaklıklar 3 ila 5 derece daha artıyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Batı bölgelerinde güneşli havanın yüzünü göstermesi beklenirken, iç bölgelerde rüzgarın, bazı doğu illerinde ise kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor08 Mart 2019 Cuma 07:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ UYARIRISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
YORUM YAZ