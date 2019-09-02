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Meteoroloji Doğu Karadeniz için sel uyarısında bulundu

Meteoroloji'den alınan hava tahmin raporlarına göre, Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışların sel ve su baskınına neden olabileceği belirtildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 07:59
Meteoroloji Doğu Karadeniz için sel uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Borçka) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 07:59
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Ordu
  4. Artvin
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  6. Doğu Karadeniz
  7. Sel
  8. hava durumu

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