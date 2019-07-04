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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Doğu Karadeniz bölgelerinde öğle saatlerinde aralıklarla sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:06
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:06
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Kırklareli
  4. Edirne
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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