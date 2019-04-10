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Meteoroloji'den tüm Türkiye için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamında sağanak yağış etkili olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Kuzey ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar 3 ila 6 derece düşerken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

10 Nisan 2019 Çarşamba 07:10
Meteoroloji'den tüm Türkiye için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Manisa ve Denizli çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir’in batısı ile Şanlıurfa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla),Güneydoğu Anadolu’nun doğusu (Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin),Manisa ve Denizli çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir’in batısı ile Şanlıurfa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 06:11
  1. Batman
  2. Şanlıurfa
  3. Siirt
  4. Muğla
  5. Mardin
  6. Manisa
  7. İzmir
  8. Diyarbakır
  9. Denizli
  10. Çanakkale
  11. Balıkesir
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