Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre; Marmara'nın doğusu ile Ege ve Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkisini gösterecek.19 Kasım 2018 Pazartesi 22:38
Meteoroloji, yurttaşları sağanak yağışlara dikkat etmeleri için uyardı. Marmara'nın doğusu ile Ege ve Karadeniz kıyılarında yarın sağanak etkili olacak.
Hava sıcaklığı düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara'nın doğusu, Ege ve Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ile Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacağı bekleniyor.
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