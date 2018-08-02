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Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu!

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Toroslar mevkii ile Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Sivas, Tokat ve Bingöl çevreleri ile Hatay'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:21
Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Toroslar mevkii ile Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Sivas, Tokat ve Bingöl çevreleri ile Hatay'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışla birlikte 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara'da yer yer kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatıdan, İskenderun Körfezi'nde güneybatıdan kuvvetlice (30-50 km/sa.) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 

İstanbul: Parçalı bulutlu 33 

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35 

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor) 29 

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:21
  1. Osmaniye
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Sivas
  5. Samsun
  6. Sakarya
  7. Rize
  8. Ordu
  9. Kütahya
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Hatay
  13. Giresun
  14. Eskişehir
  15. Erzurum
  16. Diyarbakır
  17. Çankırı
  18. Bingöl
  19. Bilecik
  20. Artvin
  21. Antalya
  22. Ankara
  23. Adana
  24. Meteoroloji
  25. sağanak yağış
  26. hava raporu

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