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Meteoroloji'den kritik uyarı! Birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
Meteoroloji'den kritik uyarı! Birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

Yapıln son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Hatay, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
  1. Ardahan
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. Hatay
  5. Erzurum
  6. Bilecik
  7. Aydın
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