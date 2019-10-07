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Meteoroloji uyardı! O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Ege, Marmara'nın güneyi ile Ordu, Giresun, Sivas, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay ve Adana'da sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 08:32
Meteoroloji uyardı! O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sivas ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 08:32
  1. Düzce
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Sivas
  5. Ordu
  6. Muğla
  7. Manisa
  8. Kütahya
  9. Bolu
  10. Balıkesir
  11. Antalya
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