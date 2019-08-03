0553 313 94 23

Meteorolojiden sağanak uyarısı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:48
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah ve öğle saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah ve öğle saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle ve akşam saatlerinde ise Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın yarın gece ve pazartesi sabah saatleri arasında Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:48
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. sağanak yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Okan Kocuk: “İnşallah uzun yıllar bu..
    3. Genç kıza cinsel saldırı iddiasına..
    4. Sakarya için sağanak uyarısı
    5. Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi..
    6. Bolu'da Uluslararası Mengen Aşçılık ve..
    7. Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 6..
    8. MTDF’den Mardin-İzmir uçak..
    9. Husiler ile Dünya Gıda Programı..
    10. Meksika'da bir gazeteci cinayeti daha
    11. Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan..
    12. Kılıçdaroğlu, butonla heykel açtı
    13. Murat Nehri'ne giren çocukların..
    14. Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    15. Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    16. GÜNCELLEME - ABD'nin Teksas eyaletinde..
    17. Bir otobüs yangını da Manisa'da!
    18. Futbol: Hazırlık maçı
    19. Galatasaray’dan 4. hazırlık maçında 2...
    20. Romanya'nın sembolik gemisi "Mircea"..
    21. Galatasaray’da yeni transferler Türk..
    22. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan..
    23. Galatasaray evinde Panathinaikos’u 2-1..
    24. Türk Telekom Stadyumu’nda ‘Radamel..
    25. Suriye İslam Konseyi’nden “kardeşlik”..
    26. 13 yaşındaki çocuğu katlettiğini..
    27. Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
    28. Suriye’deki patlamada ölü sayısı 30’a..
    29. Afganistan'da son iki yılda en fazla..
    30. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu