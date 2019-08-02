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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleriyle Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak olacağı tahmin ediliyor

02 Ağustos 2019 Cuma 12:35
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleriyle Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleriyle Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak olacağı öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:35
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. sağanak
  3. uyarı

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