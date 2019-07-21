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Meteorolojiden sağanak uyarısı

21 Temmuz 2019 Pazar 12:35
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Samsun'un doğusu, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğusu, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusunda ve Malatya çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:35
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. sağanak uyarısı

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