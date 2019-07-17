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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Göller Yöresi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Bilecik ve Bolu çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Göller Yöresi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Bilecik ve Bolu çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), İç Anadolu'nun batısı (Konya'nın batısı, Eskişehir) ile Antalya, Bilecik ve Bolu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
  1. Uşak
  2. Kütahya
  3. Konya
  4. Isparta
  5. Eskişehir
  6. Denizli
  7. Burdur
  8. Antalya
  9. Afyon
  10. Göller Yöresi
  11. İç Ege
  12. İç Anadolu'nun batısı
  13. Bilecik
  14. Bolu
  15. Ani sel
  16. su baskını
  17. yıldırım düşmesi
  18. dolu yağışı
  19. hortum

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