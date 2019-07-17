Meteorolojiden sağanak uyarısı Göller Yöresi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Bilecik ve Bolu çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor

ANKARA (AA) - Göller Yöresi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Antalya, Bilecik ve Bolu çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), İç Anadolu'nun batısı (Konya'nın batısı, Eskişehir) ile Antalya, Bilecik ve Bolu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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