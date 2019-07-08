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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:07
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne'nin Meriç, Uzunköprü, İpsala ve Keşan; Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel anlamda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:07
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. sağanak

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