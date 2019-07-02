Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.