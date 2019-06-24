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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:25
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. sağanak

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