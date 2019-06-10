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Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:23
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın güney ve doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde biraz azalarak mevsimnormalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğlesaatlerinden itibaren Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, DoğuAnadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney vegüneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:23
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. sağanak yağış
  3. uyarı

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