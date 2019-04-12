Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgeleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevreleri ve Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı bulutlu