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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Antalya, Aydın, Burdur ve Muğla için gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:08
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya, Aydın, Burdur ve Muğla'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli, Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleriyle Aydın'ın Didim ilçesinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Antalya merkezle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Burdur ile Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların bin 500 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın güney yönlerden 70-100 kilometre/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:08
  1. Antalya
  2. Aydın
  3. Burdur
  4. kuvvetli yağış
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  6. Muğla

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