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Meteorolojiden sağanak uyarısı

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:43
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki bazı illerde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'daki sağanak şeklindeki yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli olacağı ve 24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerine kadar sürecek yağışta, ani sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:43
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. sağanak

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