THY- Banjul
0553 313 94 23

Meteorolojiden sağanak uyarısı

20 Kasım 2018 Salı 12:50
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin genelinde yarın havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Nevşehir, Aksaray, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzeybatısında "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:50
  1. Batı Akdeniz
  2. Ege
  3. İç Anadolu
  4. marmara
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  6. Meteorolojiden yağış uyarısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'de Mevlit Kandili idrak edildi
    1. Yemen'de Mevlit Kandili idrak edildi
    2. Benzin ile motorin arasındaki fiyat..
    3. Erdoğan'ın başarı sırrı... "Edeceğim..
    4. 2. Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi
    5. TÜRKPA 8. Genel Kurulu
    6. Ve yıldız futbolcunun menajeri..
    7. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın..
    8. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    9. 2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe..
    10. "Terör propagandalarına izin..
    11. EGM polis akademisi öğretim görevlisi..
    12. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı..
    13. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    14. Dar sokaktaki yangına TOMA'lı müdahale
    15. Alzheimer hastası kadın, derede ölü..
    16. İngiltere'yi korkutan tablo!..
    17. Fenerbahçe'ye yeni sponsor! Anlaşma..
    18. Başsavcının bilgisayarından FETÖ..
    19. ‘Kilise taşladı’ iddiasıyla müebbet
    20. Korkunç ölüm! Paraşütü açılmayan..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!