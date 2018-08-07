Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı
Meteorolojiden alınan son bilgilere göre Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.07 Ağustos 2018 Salı 09:52
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
KOCAELİ VE SAKARYA'YA UYARI
Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile gece Kırklareli kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/s) esecek.
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