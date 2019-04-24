Meteoroloji'den Marmara için iki kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Zirai don tehlikesi

Tarımsal faaliyetin olduğu Malatya ve Elazığ çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Toz taşınımı uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı