Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı!
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeye göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.06 Temmuz 2018 Cuma 09:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 42
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
YORUM YAZ