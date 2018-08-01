0553 313 94 23

Meteoroloji'den o iller için uyarı!

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in kıyı şehirlerinde şiddetli yağış beklendiği bildirilirken vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:31
Meteoroloji'den o iller için uyarı!

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların yarın ve Cuma günü şiddetini artıracağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede Perşembe ve Cuma günleri görülecek yağışların, 48 saatlik süre zarfında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel olarak bazı il ve ilçelerde toplamda metrekareye 100-200 kilogram yağış bırakacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:31
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Giresun
  4. Artvin
  5. Meteoroloji
  6. Doğu Karadeniz
  7. yağış uyarısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis her yerde Yılmaz Güney'in sözünü paylaşan zanlıyı arıyor
    1. Polis her yerde Yılmaz Güney'in sözünü..
    2. Çin'den Türk vatandaşlarına vize..
    3. Yangın faciası sonrası Yunanistan'dan..
    4. Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak 5..
    5. Genç savcıdan çok acı haber! 4 gün..
    6. Yunanistan'dan felaket sonrası kritik..
    7. İstanbul'da sözlü sınavla 500 zabıta..
    8. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
    9. Büyükelçi mesajı ABD'den verdi:..
    10. Bir dönem geride kaldı! Tamamen..
    11. Fatih Altaylı da Bay Kemal'e patladı
    12. Ülke kavruluyor! Son 111 yılın en..
    13. Soner Yalçın da umudunu kesti:..
    14. İzmir'de geçici kimlik izdihamı!..
    15. Beşiktaş'ta 4 imza birden! 'Ali Koç'a..
    16. Cinayet 8 aylık çalışmayla ortaya..
    17. Tam 250 bin Düve verilecek! Teslimat..
    18. ''O, el kadar tabuta sığdı ama siz..
    19. 'Bidon kafa' ağlıyor! 'Umudumuz,..
    20. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!